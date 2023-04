Este 21 de abril de 2023, la conductora Magaly Medina inició su programa “Magaly TV, La Firme” respondiéndole a Ethel Pozo, quien aseguró que no ve el espacio de la “Urraca” por salud mental y además dejo entrever que la presentadora de espectáculos tiene algo contra ella por ser hija de Gisela Valcárcel.

“No veo su programa por salud mental (…) De todas maneras (me critica por ser hija de Gisela Valcárcel). La escuche decir que me criticaba porque estoy en televisión y que su hijo no lo está. Hay un tema con mi mamá que no sé cuál es”, dijo la presentadora de América Hoy a El Comercio.

¿Por qué Magaly Medina critica a Ethel Pozo?

La periodista Magaly Medina aclaró que no tiene nada personal contra Ethel Pozo. No obstante, dejo en claro que solo la critica por su rol en televisión.

“Yo por salud mental no vería nada de la televisión nacional, pero por nuestro trabajo tengo que ver todo o sino de quien nos burlaríamos todos los días (…) Nada de lo que yo hago acá es personal, no lo tomen personal, no son parte de mis afectos, Ethel y todas las personas a las que yo critico, de las que me burlo no son parte de mi círculo más cercano, no son parte de mis afectos, no son parte de mi cariño, esto es trabajo, ellos son gente desconocida que solo veo su actuación pública, así fuera la hija de periquita de los papelotes la criticaría” , señaló Magaly Medina.

“Lo que pasa es que en el caso de ella (Ethel) es que teniendo tantos errores y siendo tan mala conductora de televisión tenga dos programas y apareció en una telenovela por ser hija de Gisela Valcárcel, que es la dueña del circo donde ella trabaja. Eso es lo que critico y no por ser hija de Gisela, no me la victimicen (…) En televisión o en cualquier trabajo tiene que ganarse su lugar por méritos propios, uno tiene que lucharla y a ti te lo dieron todo en bandeja de plata (…) Ethel no tiene carisma, es desangelada, no tiene argumentos, no tiene las herramientas para enfrentarse a un público, por eso comete tantos errores y tiene que apoyarse en temas tan insignificantes como la que tiene al lado”, agregó.