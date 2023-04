¡FUEGO! En la última edición del programa Magaly Tv La Firme, Lizbeth Domínguez acusó a la panelista de la ‘Banda del Chino’ Gabriela Rodríguez de haberse metido en su matrimonio y destruir su relación con su esposo, un cantante. La denunciante mostró chats que demostrarían la infidelidad del artista con Rodríguez, pero la comunicadora se defendió con un contundente mensaje.

Sin embargo, cabe resaltar que Gabriela Rodríguez no se presentó en el programa del ‘Chino Miyashiro’ luego de que se anunciara el destape en Magaly TV La Firme. Este nuevo caso hace recordar al escándalo que hubo entre Aldo Miyashiro y la actriz Erika Villalobos.

¿Qué dijo Gabriela Rodríguez sobre la presunta infidelidad?

Gabriela Rodríguez fue contactada por el programa de espectáculos Magaly Tv La Firme y no dudo en contar su verdad y defenderse de las acusaciones que la pintan como la tercera en discordia. “Lo único que yo te voy a decir es que yo inicié una relación con una persona que estaba separada, que no tenía un vínculo sentimental con la madre de sus hijos y yo también estaba soltera”, señaló.

Además, aclaró que ella nunca se metió en sus problemas de pareja y que ese es un tema aparte que ellos dos deben solucionar. “Lo que ellos tengan que resolver como exparejas o como padres, lo tendrán que resolver entre ellos, pero yo en ese tipo de cosas nunca he estado metida”, añadió.

Además, sostuvo que recién inició su relación con el intérprete en marzo pasado. “A mediados de febrero, tuve comunicación con ella. Yo inicié una relación en marzo recién de este año. Antes yo no he tenido una relación sentimental. Lo único que he tenido es una relación amical”, sentenció la panelista de la ‘Banda del Chino’.





