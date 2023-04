Se viene el ‘matri’. Los dos ex chicos reality Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaron que pronto se volverán a casar, pero esta vez tendrán una boda religiosa para reafirmar su amor. Los ex integrantes de ‘Esto es Guerra’ anunciaron que pronto volverían a caminar hacia el altar de la misma forma que lo hicieron años atrás.

Como se recuerda, Yaco y Natalie se casaron en el 2015 por civil en una ceremonia que fue transmitida por la señal de América Televisión y durante la última edición del programa ‘Estás en Todas’ que se emitió HOY sábado 22 de abril, la pareja comenzó a planear su boda en vivo.

¿Cuándo se casarán Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

Durante el programa, los conductores de ‘Estas en Todas’ se animaron a comentar sobre los planes de la boda y Yaco reveló que ambos se casarán de nuevo en el verano del 2024 por lo que estamos tan solo meses de poder ver a la pareja favorita de ‘Esto es Guerra’ una vez más en sagrada unión.

La modelo y conductora de espectáculos reveló que siempre deseó casarse por la iglesia, pues viene de una colegio católico. Sin embargo, en ese momento no se pudo y decidió solo dejarlo solo en un matrimonio civil, pero ahora darán el siguiente paso.

Por su parte, el ex capitán de los ‘Leones’ reveló que no podía casarse por la iglesia, pues él pertenece a otra religión, pero al parecer esto ya no sería un problema pues decidieron continuar con sus planes y confirmaron que lo harán en la iglesia.





TE PUEDE INTERESAR