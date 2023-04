¡FUEGO! Luego de cientas de indirectas, ataques, insinuaciones y canciones Shakira y Gerard Piqué podrían volver a verse las caras desde el escándalo de infidelidad de Piqué y Clara Chía que puso fin a los 12 años de relación de la cantante colombiana y el ex defensa del Barcelona. El ex futbolista de la selección española viajará a Miami para ver a sus dos menores hijos en la nueva mansión de la intérprete de ‘Clara-mente’ en la que todos esperan que se de el esperado encuentro.

Como se sabe, la cantante colombiana decidió rehacer su vida lejos de tierras ibéricas y se mudó de Barcelona hacia una lujosa mansión en Miami luego de que presuntamente el padre del futbolista a la cantante del hogar que compartió con el padre de sus hijos durante varios años.

Gerard Piqué viajará hasta a Miami como parte del acuerdo entre él y Shakira. Además, según el medio Informalia el ex defensa del FC Barcelona alista las maletas para ver a su ex y a sus hijos pero no llegaría con las manos vacías, pues llevaría consigo un “regalo” para la madre de sus hijos, el acuerdo de separación que hasta el momento no han firmado.

Las intenciones de Gerard Piqué serían hacer que ‘Shaki’ firme el documento y homologarlo en Estados Unidos para hacerlo oficial, de esta manera ambas partes estarían obligados legalmente a cumplir todo lo estipulado.





