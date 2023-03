Gerard Piqué se pronunció por primera vez sobre la polémica canción de su exesposa Shakira junto a Bizarrap , ‘Music Sessions #53′, donde dispara sin piedad contra él y su actual novia Clara Chía.

Durante una conferencia de prensa, un periodista le soltó la pregunta que todo el mundo quería escuchar: “¿la has escuchado?”, en referencia a la canción ‘Music Sessions #53′.

“Sí, obviamente”, respondió el exfutbolista del Barcelona FC, guardando un largo silencio. Luego aclaró:

“No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien”.

El catalán también fue cuestionado por la aparición de sus dos hijos, Milan y Sasha, quien han aparecido en algunas ediciones de su programa de la ‘Kings League’, que se emite por Twitch.

“Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz”, sentenció Piqué.

Shakira habla de Piqué y Clara Chía: “Tuve el sueño de tener una familia... he sido dependiente de los hombres”

La intérprete de ‘Te felicito’ dio una exclusiva entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo para el programa ‘En Punto’ donde habló de la frustración que sintió tras el fin de su relación con el exfutbolista.

“Yo compraba esa historia, de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de tener una familia, de que los hijos contaran con un padre y una madre, bajo el mismo techo” , comentó.

