Esta es una pichanguita con el “Puma” José Luis Carranza a propósito del aniversario 55 de diario OJO. Pelota al centro, se la tocamos cortita y nos la devuelve igual, pero con la vehemencia de siempre. Magaly, prende tu televisor.

- ¿Y cómo entiendes el amor? El amor es lindo vivirlo, sobre todo el amor de la familia.

- La infidelidad ‘faulea’ las relaciones en estos tiempos… Sí, es vedad. Cuando se rompe una relación, ni modo. No hay que ser infiel para que se rompa una pareja. Pasa.

- ¿Magaly Medina a qué te sabe? Es una conductora más y respeto el trabajo que hace.

- ¿Es una conductora más? Como le dije alguna vez, es la mostra de la televisión.

- Y cuando escuchas ¡ampay! ¿te hace ruido? No. No vivo el día a día de estas situaciones. Me gusta que todas las familias sean felices.

- Muchos ‘ampays’ se han tirado abajo a futbolistas, Magaly es la cancerbera de los peloteros… Sí, pero cada uno se respeta o cada uno hace su vida como le parece.

- “Los tramposos nunca cambian, solo descansan”, dicen. ¿Le pones la firma? No, para nada, porque yo respeto a las personas.

EL ROMANCE CHOLLYWOOD-FÚTBOL

- ¿La farándula es una tentación para los futbolistas? Depende de cada uno.

- Sí, pero los romances entre peloteros y bailarinas o modelos son continuos. Eso no se puede ocultar, efectivamente.

- ¿El futbolista piropeador más monse que hayas conocido? Había buenos y malos. “Puchungo” también era galán, al hombre lo veo que se pasea con las mejores, pero no sé si irá al frente. A eso voy también.

- ¿Alguna vez quisiste ser político, verdad? No, fui solamente a apoyar a Humala por unos pasaportes que necesitaba, él recién salía. He apoyado a candidatos, pero la política no me nace.

- En dos palabras, ¿qué fue Pedro Castillo? Un invento de la gente. Creían que iban a salir de pobres. Fue un fiasco. Y cuidado que también hay futbolistas que son rojos.

- ¿Y cómo se desnudaban como rojos? Se notaba, pero siempre he sido una persona que voy al frente, no soy tibio. Para mí, la democracia es lo más importante.

EL PUMA CELEBRA ANIVERSARIO DE ‘OJO’

- ¿Cuántos diarios, “Puma”, me refiero a periódicos? Yo pensaba que hablabas de sexo.

- ¿Lees periódicos? Claro, OJO, El Bocón, que ahora es su suplemento. Con OJO y El Bocón yo nací y eso para mí es un orgullo, de verdad.

- ¿Qué le dirías a nuestra audiencia que nos acompaña durante 55 años? He salido en las portadas de OJO y El Bocón y es una satisfacción que se acuerden de nosotros. Estoy muy agradecido con ustedes y felices 55 años.

- ¿A los 59 años, el “Puma” todavía tiene garras? Siempre, eso no muere.

- ¿Y la U es la U todavía? Nunca dejará de serlo. Y te lo dice alguien que luchó dentro y fuera del campo.

- ¿Y qué es la U? Mi familia, en la que me dieron la oportunidad de no ser una persona mala para la sociedad.

- ¿Alguna vez te pusiste la camiseta de Alianza, aunque sea por broma? No, nunca, jamás.

- “Cuto” dice que “la fe es lo más lindo de la vida”. ¿Tú que crees? Para todo hay que tener fe, por ejemplo, para sobresalir en la vida.

- ¿Tú tienes alguna frase parecida? No, pero siempre vivo agradecido a Dios porque me dio la oportunidad de tener a mi familia y está completa después de la pandemia.

- ¿Qué es el gol, “Puma”? Es lo más lindo, para celebrar…

- ¿Lo más lindo de la vida? Sí, los goles son para disfrutarlos, hay que gritarlos, pero con respeto.

- ¿Cuánto significa ganar un clásico? Los clásicos siempre hay que ganarlos y ganarlos implica que nuestra hinchada y nuestras familias sean felices.

- ¿Dirías “clásicos los de mis tiempos”? Los de nosotros eran clásicos excitantes porque entrábamos a jugar, a la pendejada, a poner la fiesta.

- ¿Qué le falta a los clásicos de ahora entonces? Falta alegría, motivación; los clásicos se viven al máximo.

- ¿El “Puma” retirado, en el reposo del guerrero, es feliz? Siempre soy feliz, desde que me levanto soy feliz porque tengo a mi familia, mis hijos, mis nietos y eso lo vivo.

- ¿No extrañas a veces meterte en una cancha de fútbol? No porque soy una persona que vive su realidad, mi tiempo ya pasó y a los que les toca ahora tienen que defender la camiseta que siempre amé.

- ¿Tienes un mejor amigo? Tengo muchos amigos. Están en todos lados. Por ejemplo, hasta ahorita pienso que soy del Rímac, vivo en otro lado pero soy rimense; tuve muchas piedras en el camino y me siento feliz de haberlas combatido.

- Eres ídolo crema, ¿pero tú tienes un ídolo, además de Lolo? Yo no soy ídolo, nunca me he creído ídolo.

- Pero la hinchada grita y canta tu nombre… Sí, pero soy consciente de que Lolo es el único ídolo. Sí tengo referentes muy buenos y estoy muy agradecido con Leo Rojas, Acasuzo, Leguía, Oblitas, Cuéllar, quienes a los 13 años me dejaron jugar y luchar con ellos.

