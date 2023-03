Tras el escándalo de la madrugada del 5 de marzo, en el que Joselito Carrera se portó de manera prepotente con los efectivos policiales que le solicitaban sus documentos, se esperaba no ver por un tiempo al modelo en TV, sin embargo, apareció como si no hubiera pasado nada y Magaly no dudó en criticar al canal.

Como se sabe, Joselito Carrera es conductor del programa dominical, ‘Emprendedor ponte las pilas’, donde apareció el último domingo sin pedir disculpas y como si nada hubiera pasado, ante la sorpresa de Magaly Medina, quien le dio una recomendación al canal que lo acoge: “Mínimo lo sacas de pantalla hasta que el roche se olvide por respeto al público”.

¿Qué hizo Joselito Carrera?

El modelo se resistió a una intervención policial e invitó a los efectivos a que peleen con él, pero sin uniforme, causando indignación en quienes vieron el video, ante la falta de respeto que mostró el conductor de TV: “Sácate el uniforme si te crees macho... lamentablemente tengo familia como autoridad. Nadie te amenaza, es que estás quedando como ridículo. Si tú la tocas, le estás faltando el respeto y si le faltas el respeto, yo te faltaré el respeto”, es parte de las frases con las que se resistía a ser intervenido.

TE PUEDE INTERESAR