Durante el fin de semana, Patricio Parodi causó indignación en más de uno de sus seguidores al bromear con las lluvias del ‘Ciclón Yaku’, fingiendo estar preocupado porque se caiga el techo de su lujosa casa y Magaly Medina no perdonó la falta de sensibilidad del capitán de los ‘guerreros’.

“¡Miren como está lloviendo! esta cosa está de locos ahhh. Ahorita se va a caer mi techito, mientras no entre a mi cuarto todo bien”, fue esta la frase que desató indignación durante el fin de semana y Magaly Medina no se mostró sorprendida de lo que dijo el ‘chico reality’, afirmando que es como su enamorada: “El novio de Luciana Fuster, frívolo como ella, al punto de no darse cuenta de lo que está diciendo, es una pachotada y lógicamente causó la cólera de la gente que lo está viendo, hay mucha gente damnifica que ha perdido su vivienda y la van a seguir perdiendo”.

La ‘urraca’ afirmó que el Pato parece estar “en otra galaxia” diferente a la de los peruanos y no dudó en cuadrarlo, afirmando que no se caería el techo de su lujosa casa: “Tus neuronas son las que se han caído hace rato, creo que las dejó tiradas ahí en Esto es Guerra, eso es lo que tenemos que escuchar de estos cabecitas huecas”.

