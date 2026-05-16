Aunque recién mañana serán proclamados los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, el conteo de votos al 100 % confirman que Keiko Fujimori (FP) y Roberto Sánchez (JJP) se enfrentarán el próximo 7 de junio y uno de ellos será el próximo presidente del Perú.

Fujimori pasa en primer lugar con 2′877,678 votos (17.18 %) y Sánchez va segundo con 2’015,114 (12.03 %). Superó por 21,210 votos a Rafael López Aliaga (RP).

Además, Fujimori ganó en 11 regiones, al igual que Sánchez. López Aliaga ganó en Lima, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) en Arequipa y Ricardo Belmont (Obras) en Tacna. (Ver infografía)

PROMESAS. Mientras se espera la oficialización de los resultados, Fujimori y Sánchez han seguido enfrentándose sobre el esperado debate y lanzando una serie de promesas a los electores.

“Necesitamos orden, seguridad. Les juro que vamos a acabar con las lacras de la delincuencia y sicariato”, expresó Fujimori en Pacasmayo (La Libertad), al señalar que un eventual gobierno suyo priorizará recuperar el orden y la seguridad “trabajando en la cancha”.

Ella pidió que el debate sea en Huaral, tierra de Sánchez, o en San Borja (Lima), donde vive y “para que se sienta cómodo”.

Por su parte, Sánchez visitó Andahuasi, en Huaura, donde prometió presentar a su equipo técnico el miércoles próximo. Un cortocircuito en los cables instalados en el piso se registró durante la actividad proselitista.

Sobre el esperado debate

Quien ha salido en defensa de Keiko fue la excongresista Luz Salgado. “Sánchez demuestra su gran debilidad al exigir Chota para el debate; en vez de buscar escenarios donde se confronten propuestas de gobierno; busca la violencia y el caos propiciada por algunos radicales como lo hizo Castillo”, comentó en la red X.

Ayer Sánchez aseguró que no tiene inconvenientes en debatir en cualquier parte del país y mencionó como alternativas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o cualquier otra ciudad.

El alcalde de Chota, Aníbal Gálvez Saldaña, afirmó que su ciudad es segura y democrática, e ideal para el debate presidencial.