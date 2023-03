Se confirmó con una foto que María Fe Saldaña ya está en Estados Unidos, pese a no tener visa para ingresar, motivo por el que Magaly Medina no dudó en hacerse las preguntas correspondientes, ya que antes que Josimar se case, ella no pudo ir a tierras gringas y terminaron su relación tras un matrimonio del cantante con una cubana con residencia norteamericana.

Con un video de una celebración de un grupo de peruanos que celebraban en Estados Unidos, fue como se comprobó que María Fe Saldaña, logró ingresar a tierras gringas, pese a no tener la visa americana y la ‘urraca’ resaltó que su registro migratorio, terminó en México, dejando claro que entró al mismo estilo que la hermana de Milena Zárate, de forma ilegal.

Magaly recordó que Josimar sigue casado con la cubana, con quien habría hecho un trato para no perder la residencia estadounidense: “Ahora, cómo hará, Josimar sigue casado con la cubana porque tienen ese arreglo para que él tenga la residencia”.

Con el historial de Josimar, la ‘urraca’ solo le deseó a María Fe que el amor que le tiene ahora, el salsero, no se vaya y la deje sola otra vez: “Esperemos que el enamoramiento le dure hasta eso, si no María Fe se va a quedar por ahí tirando cintura, como ya lo ha hecho antes”.

