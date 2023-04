Gerard Piqué al parecer prefiere hacer oídos sordos a las críticas y polémicas que envuelven su relación con Clara Chía y tampoco le afectaría que sus dos hijos abandonaran Barcelona junto a Shakira para iniciar una nueva vida en Miami, pues el ex defensa del FC Barcelona le ha hecho un regalo millonario a su nueva pareja como muestra de “amor”.

El ex jugador de fútbol no hizo caso a los rumores sobre que Clara Chía le habría sido infiel con su ex entrenador ‘Pepe’ Guardiola o que su actual pareja habría nacido como hombre y se sometió a una cirugía de cambio de sexo y decidió dejarse ver junto a la joven de 22 años en un lujoso auto que valdría más de 200 mil dólares.

No cabe duda que la más beneficiada con la separación de Gerard Piqué y Shakira es Clara Chía, pues desde que inició su relación con el ex jugador del Barca su patrimonio aumentó significativamente, pese a que ella proviene de una familia acomodada.

Los medios de prensa española han captado a la joven luciendo ostentosos accesorios que antes no costeaba y al parecer su último nuevo “juguete” sería un millonario auto deportivo color blanco tasado en cientos de miles de dólares.

La “muestra de amor” de Gerard Piqué costaría aproximadamente 220 mil dólares y el modero auto sería un Aston Martin DB9 GT, así lo informó el medio de prensa Tork.





