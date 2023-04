Shakira y Gerard Piqué se han dicho de todo y para muchos la ahora ex pareja no ha sabido llevar de manera correcta su separación frente a las cámaras, pues el abrupto final de su relación tras 10 años de romance y dos hijos acaparó la atención de los medios internacionales. La disputa de estos dos personajes parece estar lejos de terminar y aunque ambos han arremetido contra el otro, Shaki de manera artística con sus éxitos “Monotonia” y “Claramente”, el ex defensa del fútbol club Barcelona lo hizo lanzado cuestionables y polémicos comentarios contra la madre de sus pequeños.

Si bien la separación de Shakira y Gerard Piqué se produjo por una presunta infidelidad por parte del jugador, la verdad es que habrían más motivos y la traición solo fue el detonante para su separación. La cantante colombiana decidió iniciar de nuevo en Miami lejos de España y de la familia de su ex, y pues no tenía otra opción ya que supuestamente su ex suegro, Joan Piqué le habría puesto una fecha límite para que ella abandone la casa en la que vivía con Piqué y sus dos hijos a través de una notificación por parte de la compañía de inversiones BCN Two & Two SL de la que él es administrador.





Las polémicas declaraciones de Gerard Piqué contra Shakira

La más reciente polémica que protagonizó el retirado futbolista fue durante una entrevista con el streamer español Gerard Romero para King’s League, liga creada por Gerard Piqué y en la que cuenta como es que el es la víctima en toda esta situación y que a raíz de su separación con Shakira los fanáticos de la cantante lo acosan en redes sociales.

Además, dejó entredicho que el comportamiento de los fans de la cantante colombiana se debe a que Shakira es Latinoamericana y que gente como ellos no merece ningún tipo de atención de su parte. “Mi ex pareja es Latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades (...) No los conozco de nada, son gente que anda a saber tú están ahí, no tienen vida, y que importancia les tienes que dar es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, expresó Gerard Piqué sumamente indignado.

Las inoportunas declaraciones del ex jugador de fútbol no tardaron en hacerse virales en redes sociales y miles de cibernautas tildaron sus comentarios de innecesarios y xenófobos.

En la misma entrevista, Gerard Piqué se animó a por fin dar su opinión sobre la canción “Claramente”, éxito musical de Shakira y Bizarrap que va dirigida contra el futbolista y Clara Chía, su nueva pareja y manzana de la discordia en su relación con Shaki. El ex defensa del FC Barcelona no se mostró nada feliz con la letra del sencillo, pues considera que este tipo de canciones que tiran “beef” afectan psicológicamente a quiénes van dirigidas y pueden ocasionar finales trágicos. “El tema de tirar “beef” que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el “beefs” y queda muy bien a título personal (...) no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?”, declaró un ofuscado Piqué.





Gerard Piqué critica las canciones que tiran "beef"





