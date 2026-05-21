Además de advertir que el reinicio de la guerra del eje estadounidense-israelí traería “más sorpresas” para el Ejército de Estados Unidos (EE.UU.), la República Islámica de Irán anunció que la guerra se extenderá más allá de la región del Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria de Irán recalcó en un comunicado que las fuerzas iraníes “no usaron todas las capacidades de la Revolución Islámica” contra Israel y Estados Unidos.

Enemigos

Además, la Guardia Revolucionaria de Irán acusó a ambos enemigos de “no aprender de sus grandes y estratégicas derrotas durante el conflicto” y de “seguir hablando con la lengua de las amenazas” tras “haber atacado Irán con todas las capacidades de dos de los ejércitos más caros del mundo”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseveró que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán y poner fin a la guerra pese a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Muertes

“No tengo prisa. Nunca he pensado: ‘Las elecciones de mitad de mandato, qué prisa tengo’. Yo no tengo prisa. Lo ideal sería que muriera poca gente, en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier forma, pero preferiría que muriera poca gente”, amenazó.

Trump también indicó que, de reiniciarse los ataques contra Irán, al vencer en los próximos días su ultimátum, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hará lo que le pida Washington, tal como se hizo al iniciarse la guerra con los ataques sobre territorio iraní el 28 de febrero último.

“Nuestros aplastantes golpes caerán en lugares en los que no imaginan”, advirtió Guardia Revolucionaria de Irán.