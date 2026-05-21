Durante años, el cáncer se asoció principalmente a los antecedentes familiares y la carga genética. Hoy la evidencia indica que el estilo de vida también pesa. El estrés sostenido, el mal descanso y los hábitos diarios influyen más de lo que se cree. “El riesgo no depende solo de la carga genética, también de lo que hacemos o dejamos de hacer cada día”, advierte la Dra. Denisse Bretel, especialista de Oncosalud.

ESTRÉS. El estrés constante no es solo cansancio. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos advierte que, cuando se prolonga, puede generar inflamación, alterar las hormonas y debilitar el sistema inmune. El cuerpo se mantiene en alerta y pierde capacidad para responder.

HÁBITOS. Dormir poco, comer mal o dejar de moverse no son detalles menores. La Organización Mundial de la Salud señala que estos factores influyen en enfermedades crónicas, incluido el cáncer. El problema es que se vuelven parte de la rutina sin medir el impacto.

PREVENCIÓN. Los controles médicos no deberían postergarse. Detectar a tiempo cambia el pronóstico y amplía las opciones de tratamiento. Sin embargo, muchas personas los evitan por falta de tiempo o temor, cuando pueden influir directamente en cómo avanza la enfermedad y en las posibilidades de recuperación.

PRESIÓN. El estrés sostenido eleva el cortisol, altera el sueño y mantiene al cuerpo en alerta. Ese desgaste continuo afecta las defensas y reduce la capacidad de recuperación.

RUTINA. Dormir menos de seis horas, comer ultraprocesados y no moverse lo suficiente impacta en el metabolismo. Esa combinación sostenida eleva el riesgo de enfermedades.

TIEMPO. Retrasar un control puede significar detectar tarde. Muchos cánceres no dan señales al inicio, y cuando aparecen síntomas, la enfermedad suele estar más avanzada.

En el Perú, según Globocan (2022), se registran más de 70 mil casos nuevos de cáncer al año. La detección temprana sigue siendo clave para mejorar la supervivencia.