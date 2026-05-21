La depresión puede manifestarse de diversas formas y en distintos niveles de gravedad. Algunos de los síntomas comunes son:

Cambios en el estado de ánimo. La persona puede experimentar tristeza constante, sensación de vacío o desesperanza, acompañada de irritabilidad o impaciencia.

Pérdida de interés. Es común que una persona con depresión deje de disfrutar de actividades que antes le gustaban, como socializar, practicar deportes o dedicarse a sus pasatiempos.

Problemas de sueño. La depresión puede causar insomnio o, en otros casos, somnolencia excesiva, afectando el descanso y el bienestar físico.

Falta de energía. Sentir cansancio o fatiga la mayor parte del tiempo es un síntoma frecuente, incluso si la persona no ha realizado una actividad física significativa.

Pensamientos negativos. En los casos más graves, la depresión puede llevar a pensamientos de autolesión o incluso suicidio, lo cual subraya la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano.

Aunque no siempre es posible prevenir la depresión, existen hábitos y prácticas que pueden ayudar a reducir su riesgo y contribuir a un mayor bienestar general:

*Mantener una rutina de actividad física. Realizar ejercicio regularmente, como caminar, nadar o practicar yoga, ayuda a liberar endorfinas en el cerebro, mejorando el estado de ánimo y contribuyendo a la salud mental.

*Establecer una red de apoyo. Las relaciones positivas y cercanas con familiares y amigos pueden reducir el riesgo de depresión. Hablar sobre los problemas y recibir apoyo emocional alivia el estrés y mejora la salud mental.

*Practicar técnicas de relajación. Actividades como la meditación, la respiración profunda y la atención al presente (atención plena) pueden ser de gran ayuda para reducir el estrés y prevenir la aparición de los síntomas de la depresión.

*Establecer buenos hábitos de sueño. Dormir entre 7 y 9 horas por noche en horarios regulares es importante para el equilibrio emocional y mental.

*Buscar ayuda temprana. Ante los primeros signos de depresión, es importante consultar a un profesional de la salud, como un psicólogo o psiquiatra. Prevenir cuidando la alimentación, los hábitos, las conductas y las relaciones con los demás.