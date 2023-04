Shakira sorprendió a propios y extraños al compartir mediante sus redes sociales que decidió mudarse de Barcelona, España, junto con los hijos que tuvo con Gerard Piqué. Y es que todo indicaría que la cantante vivirá en Miami, Estados Unidos, luego de estar en el ojo público por el romance del futbolista con Clara Chía.

En ese sentido, la artista colombiana decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para escribir un emotivo mensaje hacia el lugar que la acogió durante más de una década: Barcelona.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, comenzó escribiendo.

Por otra parte, Shakira aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus amigos más cercanos el haberla apoyado durante lo que fue la crisis de su separación con Piqué.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, expresó.

