No siempre le fue bien. Cuando escuchamos el nombre de Gianella Neyra no podemos evitar pensar en la exitosa carrera de la actriz peruana que ha conquistado los escenarios del teatro, cine y televisión con sus entrañables personajes en producciones de comedia, drama y musicales.

Gianella Neyra debutara como productora el próximo 20 de abril en la cinta “Soltera, casada, viuda y divorciada”. Sin embargo, no todo ha sido rosas en la vida de la interprete nacional, pues en una entrevista para el diario Trome la artista cuenta uno de los pasajes más duros de su vida.

Gianella Neyra en bancarrota

Gianella Neyra reveló que durante la grabación de la exitosa novela peruana-venezolana “Girasoles para Lucía” en 1999 ella se encontraba sin ni un sol a pesar de ser la protagonista de la serie.

“Me ha sucedido que había sido protagonista y no tenía nada en el bolsillo. (...) He pasado de ganar mucho dinero a estar en la bancarrota. (...) Decidí estudiar 2 años. Estaba con una mano atrás y otra adelante”, contó para el diario Trome.

“La novela ‘Girasoles para Lucía’ había sido un éxito mundial y me llevaban a presentaciones a Miami. Viajaba en el avión en primera clase, llegaba al evento en limusina, era una megaestrella sin un sol”, agregó.

La pareja de Cristian Rivero confesó que después de superar ese duro momento aprendió una valiosa lección. “los artistas simplemente actuamos, pero somos solo trabajadores como todos”, expresó la afamada actriz.





TE PUEDE INTERESAR