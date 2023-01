¿Pide un nuevo retoño? Cristian Rivero sorprendió a propios y extraños al hacer una inédita confesión en el programa “La Voz Generaciones”, donde se refirió a su relación con Gianella Neyra.

Y es que el conductor de televisión quedó fascinado con la presentación de una menor de 5 años, quien previamente se había ganado su corazón al decirle un tierno “te quiero”.

Todo se dio cuando en el camerino, la pequeña le dio un tierno abrazo al presentador y le expresó su cariño. “ Sobrina, ya me compraste... Si no te pasa la entrenadora, te paso yo, tú tranquila”, dijo Cristian en medio de la afectuosa demostración.

Luego de unos minutos, Rivero aprovechó cuando finalizó la presentación de la familia Chacaltana para expresar sus deseos de volver a convertirse en padre por segunda vez.

“Por algo Diosito no me dio una hija mujer, yo ya me hubiese derretido más aún (...) Dios mío, si todavía viene uno más, que sea una niña por favor”, comentó Cristian.

TE PUEDE INTERESAR