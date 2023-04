FUEGO. Al parecer las cosas no andarían muy bien en la relación entre Andrea San Martín y Francesco Méndez, pues la rubia fue captada en el departamento de Diego Chávarri con el que recientemente habría salido de fiesta y con quien se quedó hasta el día siguiente. El ampay fue presentado en el avance del programa “Amor y Fuego” que será presentado HOY lunes 03 de abril de 2023.

Como se recuerda Francesco Méndez, el joven asistente de producción del programa de competencia “Esto es Guerra”, inició una relación sentimental con la ex chica reality Andrea San Martín, pero el romance entre ambos se habría debilitado luego de que Méndez fuera ampayado junto con Flor Ortola, una joven argentina que fue presentada como parte de los nuevos jales de EEG, en una discoteca.

La ex pareja del “Hombre roca” fue consulta por las cámaras de “Amor y Fuego” para saber si es que el amor con Francesco había terminado o sí es que tienen una relación abierta, pero la rubia prefirió no responder. No obstante, la ex chica reality no pudo escapar de los “chacales” de Peluchín y fue captada junto al “Diablito” Chávarri en una discoteca mientras cantan “Salió el sol” de Don Omar. Al parecer ambos decidieron continuar la celebración en un departamento al que ingresan juntos.

Cabe resaltar que Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Onelia Molina hace unas semanas luego de una presunta infidelidad. ¿Acaso ambos chicos realitys se juntaron para olvidar sus penas?

Andrea San Martín y Diego Chávarri en discoteca





