Se encienden las alarmas. Andrea San Martín tuvo una extensa conversación con Samuel Suárez, creador de “Instarándula”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones que dio Rodrigo González sobre Francesco Méndez, el ‘chibolo’ que se besó apasionadamente con la modelo ‘ojiverde’.

Y es que según el popular ‘Peluchín’, Francesco habría tenido cierto acercamiento con el productor de ‘EEG’, Peter Fajardo, e incluso hasta le habría escrito mensajes a él en varias oportunidades.

“Lo que a mí me han dicho Andreita... Yo solo te voy a decir que el teléfono que ahora usa este niño (por Francesco Méndez), antes lo usaba Elías (Montalvo). Solo te voy a decir que ese niño pasó el Año Nuevo con Peter Fajardo. Te voy a decir que ese niño que levanta el dedo medio, antes me enviaba mensajitos” , dijo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Frente a ello, la exchica reality dejó entrever que ya habría conversado con Francesco sobre su presunto acercamiento con Rodrigo, pero no quiso entrar mucho en detalles.

“Cuántas cosas se dicen de mi en televisión que no son ciertas. Yo no soy nadie para andar investigándolo. Yo sabré detrás de eso más cosas y fin. No es mi vida (...) A mi no me gusta juzgar a las personas, ni tampoco investigarlos, cuestionarlos. Yo no soy así, a mi Francesco me parece un chico divertido y eso ha sido muy chévere el fin de semana”, expresó la empresaria para Instagram.

TE PUEDE INTERESAR