José Luis Peña “Pepe Lucho”, actual productor Ejecutivo de ‘Esto Es Guerra’ , habló sobre el sueldo de los denominados ‘chicos reality’. Indicó que prefiere el anonimato y aclaró que ‘EEG’ tiene tres productores, donde Peter Fajardo es solo productor general del programa, además de Mariana Ramírez del Villar, dueña de ProTV.

“Yo veo toda la parte logística de ‘Esto Es Guerra’ y el contacto con la parte comercial, generar las ideas creativas y ver la parte presupuestal del programa, gastos mensuales y anuales, mi misión es que el programa llegue en azul a fin de año”, comentó en una entrevista al canal de Youtube, ‘Concept House’.

Antes de trabajar en ‘EEG’, también fue productor de ‘Combate’, por lo que tiene amplia experiencia en este tipo de programas. ‘Pepe Lucho’ confesó que el gasto más fuerte del reality se destina al elenco que sale frente a cámaras.

“No solamente gastas en elenco, por ser un programa de alto riesgo, tienen que estar todos asegurados, dependemos muchos de ellos, de los chcios que están al aire y de los conductores, las caras del programa es el presupuesto más alto”, comentó.

Cuánto ganan los ‘chicos reality’, integrantes de ‘Esto Es Guerra’

El productor Ejecutivo de ‘Esto Es Guerra’ no quiso revela cuánto ganan los integrantes de ‘Esto Es Guerra’, pero indicó que los sueldos han ido bajando debido a la situación económica del país.

“[Cómo se mide el salario] Actualmente por antigüedad, lo que tienen mayor tiempo, son los que más ganan, o si es un jale super mediático. Los sueldos están normalizados, ya no es tanto como antes. Nosotros rompimos el mercado cuando nos llevamos a Michelle Soifer, Mario Hart, Alejandra Baigorria, de ‘Esto Es Guerra’ a ‘Combate’, porque pagábamos sueldos increíbles que nunca se habían pagado en televisión. Me acuerdo que el contrato de Michelle fue de más de 15 mil dólares, era mucha plata, pero hoy estamos por debajo de ese monto y porque la situación del país no está como antes”, comentó.

De otro lado, indicó que ‘Esto Es Guerra’ vende mucho a nivel comercial por el rating que tiene.

“Somos el programa numero 1 no hay más que decir, la sintonía que tenemos en el horario en que estamos, no lo hace nadie. Nos han puesto 50 programas enfrente y a todos los hemos tumbado (...) Si bien es cierto no tenemos el mismo rating que antes, porque las redes hace crecido y tenemos menos gente sentada en televisión”.

TE PUEDE INTERESAR