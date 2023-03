Fuerte. Jean Paul Strauss protagonizó un tenso momento con Diego Chávarri, debido a que ambos son vecinos del mismo edificio ubicado en el distrito de Barranco. Y es que al parecer un un inconveniente alteró la tranquilidad de los vecinos.

Todo se dio durante la madrugada del último miércoles, cuando el cantante vio interrumpido su sueño a las 6 de la mañana por el exchico reality y su grupo de amigos, a quienes calificó de “drogadictos” por haber estado festejando toda la noche y gran parte de la madrugada.

Según se mostró en el informe de “Magaly TV, la firme”, cuando el artista peruano llamó al serenazgo de Barranco, manifestando su queja por no poder dormir debido al ruido producido por sus vecinos.

“Yo no te he dicho drogadicto a ti, he dicho que parece una juerga de drogadictos. ¿Por qué me grabas a mi? Yo solo quiero dormir, son las seis de la mañana, que se vayan a su casa”, expresó Jean Paul. “Todos son coj..., no lo has dicho. Sé valiente una vez en tu vida, hago una reunión, ¿Cuál es el problema?”, respondió Chávarri.

En ese sentido, también se pudo ver cómo Chávarri se enfrentaba verbalmente al cantante y decía que en su departamento puede hacer lo que le guste: “En mi casa hago lo que quiero” , dijo ofuscado.

