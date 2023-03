Mayra Goñi reapareció en sus redes sociales para hacer una grave denuncia. La modelo aseguró que uno de los ‘urracos’ del programa ‘Magaly TV La Firme’ la viene acosando en las redes sociales.

“¿Puedes dejar de acosar a mi entorno?¡Como sea quieren buscar donde no hay! No van a encontrar nunca nada malo, porque no hago nada malo”; escribió indignada la modelo en Instagram, mostrando el perfil del periodista de Magaly Medina, quien responde al nombre de Gian Franco.

Como se sabe, la modelo reside en Estados Unidos y no se conoce en qué trabaja para mantener su vida de lujos. “Me tiene harta, les escribe a muchas personas de mi entorno, para preguntarles sobre mi vida, para encontrar algo donde no va a encontrar, porque no hay nada malo. Como sea quiere... dios mío, qué intenso es”, se quejó

Qué respondió el reportero de Magaly TV La Firme

El reportero no se quedó callado y respondió Mayra Goñi. El hombre de prensa aseguró que conversó con un empresario que alquila un yate en Miami y le ofreció la compañía de la modelo.

“Esa persona me propuso conseguirme ‘amiguitas’ y le pregunté por ti porque tú habías sido imagen de ese yate. Me dijo que tú podrías estás dentro del yate, pero que iba salir más caro porque tú eres una influencer. Y después de ‘compartir’ contigo me podía ir a una discoteca porque te regalan 50 mil tragos, pero jamás se habló de algo más íntimo... no sé por qué te preocupas” , dijo el ‘Urraco’.

“Yo no he venido a acosar, yo le pregunté a la gente con la que trabajas cuánto es lo que puedes ganar, no es mi culpa que me digan que ganes tan poquito, es que me da mucha curiosidad el ver que vives en un lugar tan pispirisnai (lujoso) de Miami”, agregó.

