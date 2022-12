Una vez más se desató la mecha entre Magaly Medina y Mayra Goñi, debido a que la actriz afirmó que la ‘urraca’ la atacaba, pero la ella le recordó que lo único que hizo es cuestionar de dónde salía el dinero para los lujos de la influencer, quien se da la gran vida en Estados Unidos.

“Una de las personas que ayudó a que mi depresión creciera es ella, quien se dedicó a hablar mal de mí, pero he aprendido a que las cosas me resbalen y no las tomo a mal”, de esta forma, Mayra Goñi afirmó que Magaly influyó en sus cuadros depresivos, pero las confesiones no le gustaron nada a la ‘urraca’.

Magaly por su parte, recordó que no atacó a Mayra Goñi, solo dejó en evidencia que la actriz no demuestra quién o cómo paga los lujos que se da fuera del país: “Te reto Mayra Goñi, en qué trabajas, mientras te llega la oportunidad de tu vida, cómo haces para tener un departamento, para divertirte, para aparecer en un Lamborgini, cómo haces”.

Finalmente, la ‘urraca’, afirmó que conoce la verdad de Mayra Goñi y el origen de sus fondos, pero aún no lo dice porque necesita las pruebas: “Sí, sé un montón de cosas, pero no las digo hasta que tenga las pruebas”.

