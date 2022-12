Una vez más, Mayra Goñi decidió hablar de Magaly Medina y los rajes en su contra, asegurando que las críticas de la ‘urraca’ ya no le afectan, pero anteriormente sí le dolían y hasta la hicieron caer en depresión en una etapa difícil de su vida.

“Una de las personas que ayudó a que mi depresión creciera es ella (Magaly), quien se dedicó a hablar mal de mí, pero he aprendido a que las cosas me resbalen y no las tomo a mal”, de esta forma, mediante una transmisión en redes sociales, la actriz señaló el daño que le hizo la ‘urraca’.

Ni corta ni perezosa, Magaly decidió responderle, recordándole que raje no hubo, solo cuestionamiento por no saber de dónde saca todo el dinero para su lujosa vida que se da en Estados Unidos: “Dejamos en evidencia a aquellas personas que, como Mayra Goñi, viven bien en el extranjero y preguntamos cómo lo hacen, pero no responden”.

Sin miedo a nada y pidiéndole un poco más de madurez, Magaly retó a Mayra Goñi una vez más a que demuestre de dónde saca el dinero para darse una vida lujosa lejos de Perú y sin trabajo conocido: “Te reto Mayra Goñi, en qué trabajas, mientras te llega la oportunidad de tu vida, cómo haces para tener un departamento, para divertirte, para aparecer en un Lamborghini, cómo haces”.

TE PUEDE INTERESAR