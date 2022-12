El último programa de ‘Hablando Huevadas’, tuvo como sorpresa entre su público a la popular Florencia Bertotti, quien interpretó el papel de ‘Floricienta’ y llegó a Perú para el encendido del árbol de navidad, dejando con la boca abierta a más de uno al aparecer como público en un show de comedia.

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no pudieron evitar tocar el tema de la reciente crisis que se vive en el Perú luego del golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, pero tocándolo con un poco de comedia, hasta que fueron sorprendidos por una visita inesperada.

“Casi no sabía si venir o no venir, a quien saludar, estaba complicado, pero bueno, somos países hermanos, en Argentina pasa lo mismo, hemos tenido 7 presidentes en dos semanas, nosotros”, de esta forma, Floricienta emocionó a sus fans quienes no esperaban la presencia de la argentina en el set de ‘Hablando Huevadas’.

