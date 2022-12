El 13 de diciembre de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina dio una contundente respuesta a la cantante Mayra Goñi y le pidió que demuestre cómo vive en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Y es que, luego que Mayra Goñi aseguró que Magaly Medina era una de las culpables de que sufriera de depresión, la ‘urraca’ no se quedó callada y explicó que no tiene nada personal contra la actriz, aunque sí quiere saber cómo hacer para pagar todos sus gastos en los Estados Unidos.

“¿Qué intenta decir? ¡Pobrecita! Se enreda en sus propias palabras, hay que aclararle a esta chica que el comentario y la crítica de este programa es a nivel profesional, acá no es personal, acá no es Magaly Medina quien desde sus interioridades está hablando de la amiguita, de la comadre, de la vecina, no, estoy hablando de gente del espectáculo y de la farándula, que quiere que todo se le pase por agua caliente, quieren que uno se tape la boca, quieren que uno alcahuetee todo lo que uno sabe”, dijo la ‘urraca’.

“Y no, no me voy a callar, no me da la gana porque sí sé un montón de cosas, por supuesto, pero hasta que podamos probarlas, por lo menos yo pregunto y suelto las preguntas y si no tienen la respuesta, mejor deberían quedarse calladitas antes de estar buscando la conmiseración del público y la conmiseración ajena, porque lo que yo digo de esa chica, que diga que no trabaja, ¿qué cosa hace? Se pone frente a una cámara para tratar de justificar lo que no tiene justificación”, acotó.

Según Magaly Medina, si Mayra Goñi demostrara que tiene un trabajo decente, nadie comentaría nada: “Si me dijera ‘yo trabajo de moza, yo a las 4 de la mañana me despierto y me voy a un supermercado porque yo trabajo de cajera, yo limpio casas’, son trabajos decentes, el trabajo adecenta a la gente, el trabajo con el sudor de tu frente, pero en el caso de Mayra Goñi, cómo se mantiene en los Estados Unidos, me parece a mí que tiene suerte, chica con suerte”.

En ese sentido, Magaly Medina soltó una frase que ha generado polémica, pues señaló que Mayra Goñi tiene suerte ‘como cancha’, una frase relacionada a la familia del conocido político peruano César Acuña: “Una chica con suerte, parece que tiene suerte como cancha, ah... Mayra Goñi ¿suerte como cancha? ¿Por qué no nos hablas de eso, mejor, de tu suerte como cancha? Nos encantaría escucharte, la próxima que te dediques a tratar de buscar la compasión ajena, a ver si nos hablas de eso porque a todos los peruanos, estoy segura, los peruanos trabajadores que realmente sí la sudan cuando van al extranjero, les encantaría saber de eso”.

Fuente: ATV

