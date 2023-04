¿Qué? Gerard Piqué está en el ojo de la tormenta desde que puso fin a su relación con la cantante Shakira tras una presunta infidelidad con una joven de 22 años de nombre Clara Chía, desde ese momento las indirectas y ataques entra la pareja de famosos no ha cesado y ahora un poco de polémica le ha “salpicado” a la nueva pareja del futbolista, pues los rumores han puesto en duda su sexualidad y afirman que ella en un inició nació como un hombre.

Cabe mencionar que el rumor inició en las redes sociales, luego de que un video señalara a la actual pareja de Gerard Piqué como una persona transexual. Según un usuario de TikTok, Clara Chía Martí habría nacido como un hombre y que un doctor habría revelado que él lleva el tratamiento de cambio de sexo.

Por otro lado, una usuaria de TikTok de nombre Cinthya Zar Oficial, también habría asegurado que durante una transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram de Shakira, el pequeño Milan, hijo de la cantante y el futbolista, habría dicho que la nueva pareja de su padre es un hombre.

Además, en el clip se asegura que el ex futbolista del FC Barcelona tendría conocimiento de la condición de su ex pareja y que también habría costeado las cirugías de cambio de sexo de Clara Chía Martín. Las insinuaciones del video viral se suman a las polémicas que envuelven a Gerard Piqué.

Cabe resaltar que todo esto no sería más que rumores, pues el primer video fue eliminado y la transmisión en vivo de Shakira ya no se encuentra en redes sociales, por lo que nada estaría confirmado. Además, hasta el momento Clara Chía no ha salido a desmentir ninguno de estos señalamientos y optaría por mantener silencio como hasta ahora lo ha hecho.





