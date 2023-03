Cuando Zlatan Ibrahimovic compartió vestidores con Gerard Piqué en el ‘FC Barcelona’, se generó una polémica con la revelación de una fotografía en la que se los veía muy cariñosos, despertando rumores sobre su sexualidad, los mismos que aclaró el exesposo de Shakira.

Todo sucedió en una transmisión online en la que Gerard Piqué confesó lo que realmente sucedió esa tarde en luego del entrenamiento del ‘Barcelona’: “En esa foto estamos en el parking del club, está mi coche y la prensa ahí. Me podría comer la boca con Zlatan, ¿Pero en el parking del club?”.

De esta forma es como Piqué confesó que sabían de la presencia de la prensa en ese lugar y que lo que hicieron fue sacarlo de contexto: “La foto está completamente sacada de contexto”.

El exesposo de Gerard Piqué recordó la reacción que tuvo Zlatan cuando dudaron de su sexualidad tras la foto con Piqué: “Sale Zlatan sale de su coche y están en la salida los periodistas del corazón, entre ellos Telecinco. Le ponen el micro, baja la ventana y el periodista aprovecha la ocasión para preguntarle por lo ocurrido. Le dijo: No, no, ven con tu hermana ahora a mi casa y así demostraré que no soy gay”.

