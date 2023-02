Shakira dejo atrás las indirectas y habló por primera vez sobre su separación con Gerard Piqué, quien no solo terminó su matrimonio con la colombiana sino que le habría sido infiel con Clara Chía Martí, su actual pareja.

La intérprete de ‘Te felicito’ dio una exclusiva entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo para el programa ‘En Punto’ donde habló de la frustración que sintió tras el fin de su relación con el exfutbolista.

“Yo compraba esa historia, de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de tener una familia, de que los hijos contaran con un padre y una madre, bajo el mismo techo” , comentó.

Dolida por la traición que sintió de Piqué, comentó que “no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”. Para la colombiana, su dos hijos son su mayor recompensa en la vida: “ellos me llenan de amor cada día”.

Shakira confesó también que, al igual que miles de mujeres, ella siempre ha sido “ bastante dependiente emocionalmente de los hombres”.

“He sido enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva. Y sentir que y o me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sales fortalecida . Cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus debilidades, aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”.

