El modelo Rafael Cardozo se pronunció por primera vez sobre su rompimiento con ‘Cachaza’, con quien mantuvo una relación de casi 12 años. Durante una entrevista con Yaco Eskenazi, el brasileño reveló que vendió el anillo de compromiso que le dio a Carol Reali y lo invirtió en algunos negocios.

“Le dije: ‘Te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no’. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido”, contó Cardozo.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso que le dio Rafael Cardozo a Cachaza?

Según contó el exintegrante de “Esto es guerra”, la sortija que le dio a la influencer tenía un valor económico como la de un carro. Por este motivo, el programa “América Hoy” consultó con un experto para saber realmente cuál era el valor de esa joya.

“Es un anillo, que se podría presumir que es de oro blanco o de platino. La piedra es grande, yo me inclinaría más por una piedra de 3 kilates, hay una escala si es de 2 a 3 kilates y hay muy buen color podríamos hablar que esa piedra estaba costando aproximadamente entre 30 mil y 40 mil dólares (155 mil soles)”, dijo el especialista.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@carolreali)

