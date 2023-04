Pasaron de ser una de las parejas más solidas en el espectáculo internacional a ser enemigos en tan solo unos meses . La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué se encuentran estancados en una constante lucha desde que anunciaron el fin de su relación por la presunta infidelidad del jugador de FC Barcelona con Clara Chía y a pesar del tiempo las cosas parecen estar lejos de calmarse.

Gerard Piqué fue entrevistado por el streamer Gerad Romero y lanzó controversiales comentarios contra Shakira en los que señala el origen Latino de la madre de sus hijos y el como los fanáticos de la interprete colombiana lo atacan en redes sociales. Miles de personas en internet mostraron su rechazo y clasificaron los comentarios del ex jugador del Barca como innecesarios y xenofóbicos.

“Mi ex pareja es Latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades (...) No los conozco de nada, son gente que anda a saber tú están ahí, no tienen vida, y que importancia les tienes que dar es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, arremetió Gerard Piqué.

Además, el jugador se pronunció sobre la canción que Shakira y Bizarrap. “El tema de tirar “beef” que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el “beefs” y queda muy bien a título personal (...) no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?”, reclamó Piqué molesto en referencia al éxito de la canción “Claramente”

Shakira no tardó en responder a los desatinados comentarios de su ex pareja y luego de mudarse a Miami para iniciar una nueva vida, la cantante barranquillera utilizó su cuenta de Twitter para mandar un contundente y elegante mensaje en redes sociales que no tardó en hacerse viral.

