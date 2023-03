A pesar de su gran éxito a nivel mundial en la industria de la música, Shakira parece estar atravesando una nueva dificultad en su vida personal. Como bien se sabe, la barranquillera es una mujer muy apegada a su familia, por este motivo no pudo evitar preocuparse por el delicado estado de salud de su madre, Nidia Ripoll. Los últimos reportes indican que este fin de semana la progenitora sintió malestar y fue trasladada de emergencia a un hospital en Barcelona donde le diagnosticaron trombosis en una pierna. Afortunadamente, su situación no escaló a mayores pues la trombosis no llegó al cerebro, sin embargo, la cantante podría retrasar su mudanza a Miami por el estado de salud de su madre.

Hace casi un año el padre de Shakira, William Mebarak, de 91 años, también fue ingresado de emergencia en el hospital. Su estado aún es delicado pues se informó que el motivo de hospitalización fue una caída que le ha dejado un severo traumatismo cerebral. Esta noticia se dio a conocer poco después de que se hizo pública la separación de la cantante con el futbolista Gerard Piqué.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre el estado de salud de su progenitora. No obstante, se sabe que doña Nidia se encuentra fuera de peligro y su recuperación evoluciona favorablemente. Se presume en medios estadounidenses que Ripoll podría ser dada de alta muy pronto. Mientras tanto, los fans de la cantante no han dejado de enviarle mensajes de apoyo en redes.

