Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Leonard León, quien la tildó de “chupamedias, bocona” y hasta calificó a su programa como un “televisión basura y de pacotilla”. Y es que el cantante habría enfurecido con la conductora por haberlo llamado “mal padre” con los hijos de Karla Tarazona y comparado con Christian Domínguez.

“Nada que venga de él me afecta. Me ataca en lugar de ocuparse de sus hijos. Esa persona me ataca en lugar de portarse como un hombre y padre, pero bueno, en este país los Leonard León existen a montones”, comenzó diciendo la figura de ATV.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también aprovechó para enviarle un “consejito” al cumbiambero, que en vez de estarse peleando con ella, debería estar tratando de resolver los problemas legales que actualmente enfrenta por la deuda que mantiene de S / 78 mil soles por pensión de alimentos de los hijos que comparte con Karla Tarazona.

“En vez de responderle a la justicia, me responde a mi, me dedica todas sus historias de Instagram. No me interesa rebajarme al nivel de este tipo, que es bastante patán, ni siquiera sus insultos me llegan a afectar. Yo no dejo que los decires de la gente me lleguen. Así que podrá seguir ladrando y nosotros seguiremos sin escucharlo” , finalizó diciendo.

