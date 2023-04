Con el reciente ampay de Aldair Rodríguez besando a una mujer que no era la madre de sus hijos, se esperó la respuesta de Claudia Aranibar, sin embargo, la víctima de infidelidad no se separó del futbolista ni borró fotos con su aún pareja, por el contrario, salió a reunirse con las otras esposas de los peloteros, quienes tienen historial de perdonar todo.

Una foto de las esposas de los futbolistas, entre las que estaban la de Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes han perdonado más de una infidelidad y aun así, decidieron mostrarse unidas con Claudia Aramibar, la nueva víctima de infidelidad, causando la indignación de Magaly Medina: “No señoras, cada una es fuerte individualmente, no necesitas estar con varias que perdonaron cachos ahí”.

La ‘urraca’ aclaró que la esposa de Aldair Rodríguez se estaría apoyando en quienes no debe, ya que los consejos de sus amigas estarían de más: “La esposa de Aldair ni siquiera ha retirado fotos, no ha dicho absolutamente nada, parece que por ella no pasó nada y quiénes serían sus consejeras, las señoras que están ahí, la esposa de Cueva, la esposa de Carlos Zámbrano a quien no le importó que nosotros descubriéramos a él en flagrancia en un yate besando a una mujer”.

