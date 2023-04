Néstor Villanueva se presentó en la última edición de ‘América Hoy’ para responder a las acusaciones de su ex esposa Florcita Polo. El cumbiambero se mostró bastante afectado por no haber a sus hijos, especialmente hoy, que es el cumpleaños del menor de ellos y además por las acusaciones que su ex suegra Susy Díaz, quien afirmó que la el cantante habría agredido a Florcita frente a su familia.

Además, la ex bailarina dejó entrever que Néstor Villanueva habría maltratado a sus hijos, ante estas declaraciones el cantante negó tajantemente las declaraciones y pidió que ya no involucran a su familia, especialmente a sus padres que son adultos mayores.

En ese sentido, Néstor lanzó una advertencia a Florcita y Susy para que demuestren con pruebas que él alguna vez haya maltratado a su ex esposa o a sus dos niños. Además, hizo un llamado a su ex esposa y suegra para que dejen de poner a sus menores hijos en su contra.





