Florcita Polo estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde confesó lo afectada que se encuentra al conocer la denuncia que interpuso Néstor Villanueva en su contra por presunta violencia física y psicológica hacia sus dos menores hijos.

“Me duele mucho porque él sabe cómo siempre he sido con mis hijos. Yo quería que todo esto acabe, nosotros necesitamos tranquilidad. Yo no te pido un sol más de lo que das, que es algo mínimo. Piensa muy bien antes de hacer las cosas ”, comenzó diciendo la hija de Susy Díaz con la voz entrecortada.

En ese sentido, la también empresaria dejó entrever que la cantidad de dinero que le pasa el cumbiambero no es suficiente para cubrir todos los gastos de sus menores.

“Soy madre soltera. Soy padre y madre para mis hijos. Trabajo todos los días, porque lo que el señor me da no me alcanza, y ahora con lo que me sale... Yo jamás he tocado a mi hijos. Me dolió mucho, ¿por qué hay gente tan mala?”, agregó.

Por último, Florcita Polo fue consultada por las conductoras del magazine matutino, por el motivo que estaría llevando a Néstor a realizar esta denuncia en su contra. “Quise llevar la fiesta en paz con el padre de mis hijos desde el año pasado, todos lo saben, pero él me quiere destruir. Es horrible”, finalizó diciendo entre lágrimas.

