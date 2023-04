¡Se unen! Las esposas de los futbolistas normalmente están en el ojo de la tormenta luego de que alguna de sus parejas haya protagonizado un ampay o mejor dicho hayan sido captados por las cámaras de Magaly Medina, el caso más reciente y el que está en boca de todos es el escándalo por la presunta infidelidad entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo que incluso afectó el embarazo de su aún esposa Rosa Fuentes.

En ese sentido, las esposas de los peloteros se han reunido y publicado una fotografía para mandar un fuerte mensaje de apoyo mutuo tras el ampay de Aldaír Rodríguez, quien fue captado por las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’.

En la fotografía compartida en redes sociales se puede ver a Pamela López, Marcia Succar , Claudia Araníbar, esposas de Christian Cueva, Carlos Zambrano y el recién ampayado Aldaír Rodríguez respectivamente. “Juntas somos más fuertes” y “Nada es más fuerte que una mujer que se ha reconstruido a sí misma. Qué buena salida, chicas”.

Magaly Medina se burla

La ‘Urraca’ no pasó desapercibida al publicación y no dudo en burlarse de las esposas de los jugadores. Además, mandó un fuerte mensaje y señaló la fortalece es de manera individual.

“Se reunieron esposas de varios seleccionados. La esposa de Cueva, Zambrano y la esposa de Aldaír Rodríguez, el que fuera ampayado besuqueando a la amiguita de turno. La esposa de Cueva cree que porque todas están unidas a tomar el té o a comer juntos por eso son fuertes. No, señoras, cada una es fuerte individualmente, no necesitas estar con varias que perdonaron cachos ahí. La esposa de Aldaír no ha retirado fotos y no ha dicho absolutamente nada”, arremetió Magaly.

