Néstor Villanueva y Florcita Polo está una vez más enfrentados y han llevado si discusión hasta sus hijos, pues el cantante de cumbia denuncia que Flor no lo deja ver a sus hijos por la orden de restricción que hay en su contra. Además, la hija de Susy Díaz afirmó que no quiere saber nada de él y prefiere que todo se resuelva judicialmente.

Por su parte, Susy Díaz arremetió contra su ex yerno y dejo entrever que el cumbiambero maltrataría a sus hijos y que hizo lo mismo contra Florcita Polo mientras que estaban casados. La situación de la pareja cada vez es más delicada pero no siempre los ex esposos estuvieron enfrentados, pues en su momento protagonizaron una de las bodas más sonadas de la farándula.

¿Cómo iniciaron los problemas entre Néstor Villanueva y Flor Polo?





Florcita Polo y Néstor Villanueva se casaron en diciembre del 2010 y como era de esperarse la ceremonia nupcial fue televisada y pasó a la historia como una de las bodas más representativas de ‘Chollywood’. Sin embargo, al parecer el eterno amor que la pareja se juró en el altar terminó tan solo 11 años después.

La separación de ambos personajes de la farándula nacional llegó luego de una serie de crisis matrimoniales que por supuesto también fueron expuestas en televisión y aquí haremos un repaso de casa uno de estos casos que derrumbaron el matrimonio de Florcita y Néstor.

Florcita denuncia maltrato





En 2014, la hija de Susy Díaz denunció que su esposo Néstor Villanueva la maltrató física y psicológicamente. Además, Florcita aseguró que el cantante intentó atropellarla y lo acusó de haber querido botarla “como un perro” del departamento en el distrito limeño de Los Olivos que era su nido de amor.

Por supuesto, el escándalo creció y la Florcita Polo llegó junto a la policía al departamento del cantante con la intención de “rescatar” a su menor hijo, Adriano, como era de esperarse la hija de Susy Díaz también fue acompañada por las cámaras de los programas de espectáculos para luego protagonizar una discusión contra Néstor.

“Me ha pegado, me ha arañado todos los brazos, no voy a callar nunca más, ahora sí te denuncio, te fregaste”, expresó la hija de Susy Díaz mientras que Néstor pedía privacidad a las cámaras.

Florcita acusa de infiel a Néstor y bota su ropa





Meses después del primer conflicto, la ex bailarina Florcita Polo acusó a Néstor Villanueva de haberle sido infiel con la cantante de July Rodríguez en su departamento, luego de que Flor había sido “botada”.

Tras enterarse de la presunta infidelidad la empresaria regresó al ‘depa’ acompañada de sus amigas, una tía y un cerrajero. Florcita ingresó a su habitación matrimonial para lanzar toda la ropa de Néstor por la ventana, sin antes claro llamar a las cámaras del programa ‘Amor, Amor, Amor” para televisar su “venganza”.









