La popular e icónica Susy Díaz no se quedó callada y se animó a comentar sobre el nuevo enfrentamiento entre su hija Flor Polo y su ex yerno Néstor Villanueva por el régimen de visitas a los dos pequeños hijos que tienen juntos, pues según el cantante este no los ha visto en los últimos cuatro meses.

En una entrevista con el programa “América Hoy” Susy Díaz indicó que prefiere mantenerse al margen de los delicados temas que afronta su hija contra su ex esposo y sus dos hijos. Sin embargo, confirmó que sus nietos pasaron por la cámara Gesell.

“El poder judicial ha dictaminado que va mandar el documento al Whatsapp, impedimento de que se acerque, por algo, porque los bebes pasaron cámara gesell, han pasado con psicólogas ¿Qué habrán hablado? Tú lo has escuchado, ellos son los que deciden”, comentó la ex bailarina.





Flor Polo lamenta enfrentamiento con Néstor

Florcita Polo por su parte expresó que le duele mucho la situación que atraviesa el contra padre de sus hijos y esta nueva denuncia la lastimó mucho. Además, aseguró que lo que le da Néstor no es mucho y tiene que “chambear” muy duro por sus niños.

“Él sabe que a pesar que todas las cosas que han pasado y todo, sin embargo, yo traté de hacer las cosas bien, es por eso que a pesar del impedimento y todo yo hice que vea a sus hijos. Entonces me duele mucho lo que ha hecho, me incomoda, y como dije él es su padre y en cualquier momento lo pueden ver”, indicó.

“Yo trabajo mucho, sabe lo que me da no es mucho, y entonces yo tengo que ver por mis hijos, tengo que ver el colegio, tengo que ver su ropa (…) es fuerte, tengo que sacarme la mugre por ellos”, agregó Florcita.

Como se sabe Néstor Villanueva denunció a Flor Polo por presuntamente impedirle ver a sus hijos desde hace más de cuatro meses y además lamenta que por esta situación no pudo estar al lado de su primogénito en su cumpleaños.

Florcita desmintió las declaraciones de Néstor frente a las cámaras de “América Hoy”, pues aseguró que durante este año, sus hijos vieron a su padre en dos oportunidades porque ella lo permitió, pese a que existe una orden de alejamiento contra su ex esposo.





TE PUEDE INTERESAR