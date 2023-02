La hija de Susy Díaz, presentó su nueva canción al estilo ‘Shakira’ en ‘América Hoy’, donde no pararon de reírse con sus gallos, lo que no le gustó nada a Florcita Polo Díaz , quien acusó a los miembros del programa y la producción, de querer burlarse de ella, obligándola a cantar una canción y una letra que ella no hizo. | VIDEO: América TV