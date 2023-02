Han pasado pocos meses desde que Florcita Polo es oficialmente soltera y pese a no tener pareja por el momento, parece estar dispuesta a ser enamorada otra vez, pero en esta ocasión con la experiencia que le dio el tortuoso matrimonio con Néstor Villanueva, procurando no repetir capítulos.

Actualmente, la prioridad de Florcita Polo, son sus hijos, con quienes pasaría la mayor parte de su tiempo fuera del trabajo: “No estoy saliendo con nadie, claro que tengo muchos seguidores que me dicen cosas bonitas. Si me ven con algún hombre será con mis hijos, si no por trabajo”.

Según un reconocido diario peruano, la hija de Susy Díaz no descartaría tener pretendientes y pese a preferir estar sola aún, no descarta estar lista para el amor: “La verdad, quiero estar sola un tiempo. Claro que deseo volver a enamorarme. Sé que Dios me enviará a alguien bueno, no me parece mala idea rehacer mi vida”.

Durante el periodo de pelea mediática antes que se divorcien, Florcita Polo afirmaba que Néstor vivía del dinero de Susy Díaz y que no daba ni un centavo por sus hijos, pero ahora parecen haber solucionado ese problema: “Nuestra relación es excelente como padres, él siempre se preocupa por mis hijos, cumple en todos los aspectos”.

