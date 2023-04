Florcita Polo Campos se olvidó de la denuncia que le interpuso su ex esposo Néstor Villanueva y decidió salir de fiesta a un fundo en Ica. Sin embargo, la hija de Susy Díaz fue captada muy cariñosa con quien sería su nueva pareja.

Las imágenes de Florcita Polo y quien podría ser su nueva pareja fueron compartidas en redes sociales por el canal Instarandula del popular periodista de espectáculos, Samuel Suarez. En el video se puede ver como la ex esposa de Néstor conversa muy de cerca con quien sería Luiggi Yarasca mientras sonríe y baila.

Al parecer de esta manera es que Florcita Polo prefiere ignorar sus problemas y dejar atrás todos los asuntos que tengan que ver con Néstor Villanueva, el padre de sus dos hijos y dejar que todo lo resuelvan los abogados.





Flor Polo se vacila con nuevo galán





Néstor Villanueva denuncia a Flor Polo por no dejarlo ver a sus hijos

Florcita Polo habló en “América Hoy” de las acusaciones que Néstor Villanueva realizó en su contra en la que señala que la hija de la popular Susy Díaz no deja que él vea sus dos menores hijos, pese a que los extraña mucho.

Flor Polo indicó que existe una orden de alejamiento contra su ex esposo, Néstor Villanueva por diferentes motivos que serán vistos por su abogado. Sin embargo, para sorpresa de todos indicó que su hijo Adriano ya está grande y él puede decidir si quiere ver a su padre o no “Mi hijo ya está mayor, Adriano ya está mayor y él decide si quiere ver a su papá o no”, sentenció Florcita.





