La periodista Magaly Medina se refirió a Susan Carvo, exesposa y madre de los hijos mayores de Richard Acuña, quien salió a respaldar al excongresista a raíz de la denuncia de Camila Ganoza. En una carta notarial, la progenitora de los descendientes de Acuña alabó la labor de padre del esposo de Brunella Horna e indicó que las acusaciones contra él son falsas.

“Richard Acuña Núñez no es un maltratador y padre ausente, por el contrario, es un excelente padre de sus hijos, con quien llevo una muy buena relación. Siempre ha cumplido emocionalmente y económicamente siendo un padre presente, doy fe que es una buena persona con mis hijos y con C. la hermana menor de estos, no habiendo jamás violentado física ni emocionalmente a mi persona menos a mis hijos”, se lee en el documento que le envió a la figura de ATV.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre exesposa de Richard Acuña?

Durante una entrevista con Infobae, la “Urraca” lanzó todo su veneno contra Susan Carvo por minimizar las acusaciones que hizo Ganoza en su programa. No obstante, aseguró que no le sorprende esta defensa, pues ella “vive del dinero de los Acuña”.

“(El comunicado) No tiene mayor importancia para mí, es una señora que igualmente vive de la plata de los Acuña y definitivamente lo va a defender, ella no tiene vela en este entierro, además ni siquiera la he mencionado” , declaró Magaly Medina.

“La nombraron en la demanda por tenencia, pero yo no lo he mencionado, así que no sé por qué se anticipa a algo que nosotros aún ni siquiera hemos expuesto. Para mí no tiene ninguna importancia. Acá la demanda es hecha por Camila Ganoza, y es ella la quien está contando su experiencia personal, lo que vivió con su expareja” , agregó.