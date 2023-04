No se aguardó nada. Desde que Camila Ganoza se presentó en el programa de Magaly Tv La Firme para denunciar violencia psicológica y acoso por parte de su ex pareja y padre de su hija Richard Acuña, las opiniones en la farándula están dividas. En un inicio, el hijo de César Acuña emitió un comunicado negando todas las acusaciones y aseguró que cumple con su hija con una manutención bastante generosa, información que fue replicada por “América Hoy”, programa en el que su esposa Brunella Horna es conductora.

La popular Magaly Medina criticó duramente a “América Hoy” por pretender defender a Richard Acuña al presentar las transferencias bancarias y el detalle de los pagos que el ex congresista realiza de manera mensual para la manutención de su menor hija. La “Urraca” no estuvo de acuerdo en que intentar hacer ver la denuncia de Camila Ganoza como un problema económico e ignorar las acusaciones por violencia psicológica y acoso.

En la segunda parte del “informe bomba” que se emitió ayer martes 11 de abril, Magaly dijo no haber revelado más información a pedido de Camila, pues son temas sensibles que aún le hacen daño, además, se mostró bastante molesta por el actuar de algunos programas que alabaron las exorbitantes cantidades de dinero Richard Acuña paga.

“Estos son hechos que yo no quise leer en vista de todas las cosas que se han estado diciendo, y que algunos programas burlándose de las cantidades, diciendo “Que más quiere”, que en este país las personas viven con menos que eso. Encima, hay gente que ni siquiera, padres que no quieren ver a sus hijos. Sin embargo, el ex congresista Acuña es un hombre que siempre quiere estar ahí pendiente de su hija”, criticó Magaly.

Sin embargo, la “Urraca” resaltó que Richard Acuña si está pendiente de sus hijos y que sería extraño lo contrario con la cantidad de dinero que tiene. “Eso loable, que un padre se encargue de sus hijos de su manutención. Además, sería extraño que un hombre con tanto dinero, como su padre lo hace notar, como su familia también, pues no se encargue económicamente de alguien que tiene que tener un cierto estatus de vida”, sentenció la “Urraca”.





Camila Ganoza ha negado que sus denuncias y reclamos se deban a temas económicos, sino pide paz para ella y su hija. Cabe recordar que el congresista envió una carta notarial para que Magaly Medina no presentara el reportaje con las denuncias de su ex pareja.





