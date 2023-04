La segunda entrevista, que le brindó Camila Ganoza a Magaly Medina, reveló una serie de agresiones psicológicas y físicas perpetradas por Richard Acuña, quien descartó todas las declaraciones de la madre de su última hija, sin antes confirmar que se llevó a la pequeña sin el consentimiento de su madre.

“Es de menester informar que el demandado, luego que vio una filmación que le hicimos a una amiga mía a manera de broma, este (Richard) se mostró disgustado ante la situación que no me incluía a mí, actuando de una manera violenta, agrediéndome físicamente, tirándome contra la pared y levantando en el aire mi cuerpo, con sus manos fuertemente al rededor de mi cuello, esto me ocasionó daños físicos como emocionales, me llegó a asustar temiendo por mi integridad física y seguridad”, es parte de la declaración oficial de Camila Ganoza en contra de Richard Acuña.

Luego de dicha escena de terror que habría vivido Camila Ganoza en manos de Richard Acuña, no pudo denunciar lo sucedido, debido a que la comisaría en la que correspondía la denuncia, estaba llena de policías que durante sus horas de franco le prestaban seguridad al hijo de César Acuña: “Las personas que conducían sus carros eran policías y si a mí me tocaba hacer una denuncia me iba a encontrar con estos policías en esa comisaría”.

Por su parte, Richard Acuña afirmó que todo lo que contó Camila Ganoza sobre agresiones, fue mentira y descarto tajantemente haber golpeado o agredido físicamente a la madre de su última hija: “Descarto todo ello, jamás he tenido ningún tipo de agresiones sobre ella”, fue la declaración del esposo de Brunella Horna ante la reportera de Magaly Medina.

