Una vez más, Magaly Medina tuvo en tensión a los seguidores de la farándula peruana con un destape que involucra a Richard Acuña y Brunella Horna, quienes fueron blanco de acusaciones de Camila Ganoza, la expareja del personaje político.

En una reciente entrevista para el diario ‘Trome’, se supo que Richard intentó conversar con Magaly Medina y explicarle su versión de lo sucedido con Camila Ganoza; sin embargo, ella lo rechazó: “Richard Acuña está pidiendo reunirse conmigo para explicarme todo, le he dicho que lo haga frente a una cámara, lo hizo ayer con mi reportera, pero no me he reunido con nadie, pues no soy abogada de nadie”.

¿De qué acusó Camila Ganoza a Richard Acuña?

La expareja del hijo de César Acuña, reveló que fue víctima de infidelidades por parte Richard Acuña, además estaría intentando quedarse con la potestad de la hija que tienen en común y a la que se habría llevado de viaje sin el consentimiento de su madre, siendo ese motivo la gota de agua que rebalsó el vaso.

