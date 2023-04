El “informe bomba” que presentó Magaly Medina sobre Richard Acuña y su ex pareja, Camila Ganoza, ha sacudido el piso de Chollywood y muchos de los personajes de la farándula han dado su opinión sobre el tema, y como era de esperarse el equipo de “América Hoy”, quienes son compañeros de trabajo de Brunella Horna, esposa del ex congresista, dieron su opinión sobre las polémicas acusaciones que rodean al esposa de “Baby Brune”.

El programa presentó la versión de los hechos y los pagos millonarios que realiza Richard Acuña por la manutención de su menor hija. Sin embargo, Janet Barboza tuvo un polémico comentario que le ha valido varias críticas en redes sociales, pues dijo que tener un hijo o hija del político y heredero de César Acuña es toda una “suerte”.

“No todas las mujeres tienen la suerte, entre comillas, de tener un hijo de Richard Acuña, porque vamos a hablar de cifras que para mucha gente puede resultar dolorosas”, expresó la popular “rulitos”

“Estamos hablando de miles y miles de soles que uno puede decir en casa, cuanta plata se mueve, bueno es lo que le corresponde a la familia de Richard Acuña y que puede pagar esa cifra, porque son cifras astronómicas que vamos a mostrar”, sentenció Janet Barboza.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos en redes sociales y lanzaron duras críticas contra la ex bailarina. “O sea tener suerte es tener un hijo de personas que tiene plata como cancha”, “Ahora es un logro tener un hijo de un patán que cree que puede manejar a la gente a su antojo por lo único que tiene: plata”, “No puedo creer lo que escucho. Por eso hay chicas tan plásticas que solo se operan para atraer a chicos con plata”, son el tipo de comentarios en que se pueden leer en Twitter.





Janet Barboza "No todas las mujeres tienen la suerte de tener un hijo de Richard Acuña" pic.twitter.com/5OLeymz9YQ — Chacotero (@ChacoteroPeru) April 11, 2023





