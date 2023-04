¡Todo con la palabra! La madre de última hija de Richard Acuña, Camila Ganoza, reveló cómo fue que el ex congresista se ganó su corazón y logró enamorarla hasta tener una hija juntos. Para sorpresa de todos, el esposo de Brunella Horna no habría usado su dinero para impresionar la modelo, sino utilizó la palabra e Dios.

En la última edición de Magaly TV La Firme, Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña contó un poco de cómo el ex congresista utilizó la religión y la fe para cautivar su corazón e incluso la modelo confesó que ambos rezaban juntos.

“No me traía regalos materiales sino me regaló una biblia. Me acuerdo que nos íbamos a rezar. Creo que hizo toda una pantalla y no me di cuenta de su manipulación, pero se reflejó como una persona que no era”, contó Camila Ganoza para Magaly Medina.





Camila Ganoza afirma que Richard Acuña la mandaba a seguir: “Manda a que nos tomen fotos”





Camila Ganoza fue al programa de Magaly Medina para denunciar a haber sido víctima de violencia psicológica y acoso por parte de su ex pareja Richard Acuña y según las declaraciones el ex congresista la mandaba a seguir.

“Sí, me han tomado fotos, él mismo me ha enviado una foto que había capturado donde salía mi novio con mi hija. Manda a que nos tomen fotos”, expresó la modelo a la “Urraca”.





TE PUEDE INTERESAR