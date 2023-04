Camila Ganoza destruyó la imagen que tiene Richard Acuña ante la opinión pública. La joven de 29 años se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ este 10 de abril de 2023 y contó los detalles de su demanda contra el excongresista por la tenencia de su hija de 8 años de edad.

Ganoza reveló que el esposo de Brunella Horna se llevó a su hija durante una semana, pero sin pedirle autorización. “Yo sentí que era un secuestro”, comenzó diciendo la expareja de Acuña.

La joven madre se alarmó cuando su hija le contó lo que escuchó en dicho viaje:

“En algún momento le dice que que él quería quitarme a mi los papeles y quitármela, eso fue en el viaje. Mi hija me cuenta ‘escuché como mi papá decía que iba a empezar una guerra contigo, mamá, y que iba a hacer que yo viva con él. En ese momento pensé que no te iba a volver a ver’. Como madre me destrozó el corazón y por una semana entera (mi hija) dormía con mi mano agarrada y se levantaba llorando y me decía ‘mami no te vayas’. Yo le decía ‘no me voy a mover y tampoco va a suceder eso, no hay forma de que vaya a suceder eso’”.





Magaly Medina escuchó audio de la hija de Richard Acuña

Magaly Medina ratificó la versión de Camila Ganoza y reveló que escuchó un audio donde la pequeña llora y pide que no la separen de su madre.

“Yo he escuchado ese audio, porque ella me hace escuchar como una prueba que lo que dice es cierto. La niña le dice en el audio ‘yo no quiero irme a vivir con mi papá'” , agregó la periodista de espectáculos.

Camila Ganoza consideró su hija de 8 años está “manipulada” por Richard Acuña

“Cuando (mi hija) llega a Lima me dice ‘mamas felizmente me fuiste a recoger al aeropuerto porque yo pensé que no te iba a volver a ver’”, comentó Camila Ganoza.

